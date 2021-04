Volvo fornirà auto per la divisione veicoli autonomi di Didi

Secondo un nuovo accordo tra le due società, Volvo fornirà veicoli per la flotta di taxi a guida autonoma di Didi Chuxing. La casa automobilistica svedese, di proprietà della più grande casa automobilistica privata cinese Geely, fornirà i SUV XC90 a Didi Autonomous Driving, la divisione tecnologica della guida autonoma della società cinese di veicoli a noleggio.

Didi ha detto che utilizzerà i SUV di Volvo quando alla fine lancerà un’operazione di robotaxi commerciale in un secondo momento. L’azienda sta testando la sua tecnologia autonoma a Shanghai dal 2019 come parte di un progetto pilota approvato dal governo cinese.

È una svolta interessante, considerando che Volvo era un partner nelle ambizioni autonome di un’altra azienda globale di servizi di trasporto. Volvo aveva un accordo con Uber per distribuire una flotta di taxi a guida autonoma entro il 2019, ma quel piano è stato demolito dopo che un veicolo di prova Uber (un SUV XC90) ha colpito e ucciso un pedone a Tempe, in Arizona, nel 2017.

È UN TWIST INTERESSANTE

Tuttavia, la casa automobilistica svedese ha mantenuto la sua partnership con la divisione autonoma di Uber, annunciando una versione a guida autonoma sviluppata congiuntamente del SUV Volvo XC90 nel 2019. L’anno scorso, sotto la pressione degli investitori, Uber ha venduto la sua divisione autonoma alla startup a guida autonoma Aurora.

In particolare, Volvo afferma che i veicoli che fornirà a Didi saranno “dotati dei necessari sistemi di backup per funzioni come sterzo e frenata”. Queste funzioni, come la frenata automatica di emergenza, sono state disabilitate da Uber nel SUV a guida autonoma che ha ucciso il pedone in Arizona nel 2017.

Didi non è l’unica azienda a utilizzare i veicoli di ingegneria svedese di Volvo come parte di una flotta di robotaxi. Waymo, la divisione a guida autonoma di Alphabet, ha annunciato lo scorso anno che sarebbe stato il “partner globale esclusivo L4” per Volvo e i suoi sottomarchi Polestar e Lynk & Co.

Volvo ha anche in programma di vendere ai clienti veicoli parzialmente automatizzati dotati di sensori LIDAR realizzati dalla startup statunitense Luminar. La casa automobilistica ha affermato che i suoi veicoli saranno in grado di guidare autonomamente sulle autostrade a mani libere, senza alcun intervento umano, e inizieranno a uscire dalla linea di produzione nel 2022.

Didi ha iniziato la sua attività di ride-hail in Cina nel 2012. Ha rubato $ 1 miliardo da Apple nel 2016, nello stesso momento in cui è stata bloccata in un’intensa concorrenza con Uber per il mercato in rapida crescita del ride-hail cinese e aveva iniziato a cacciare ingegneri nella Silicon Valley per portarli a lavorare lavorare per il suo nascente programma di guida autonoma.

Alla fine, la battaglia è diventata troppo costosa per Uber, che secondo quanto riferito stava bruciando $ 1 miliardo all’anno per competere con l’azienda cinese. Nell’agosto 2016, l’allora CEO di Uber Travis Kalanick ha dichiarato che avrebbe venduto l’attività cinese di Uber a Didi per una quota del 17,7% in Didi e un posto nel consiglio di amministrazione della società. In cambio, Didi ha investito $ 1 miliardo in Uber.

Didi ha anche investito in molti dei rivali di Uber, tra cui Lyft, Ola dell’India, Grab con sede a Singapore, Taxify in Estonia, Careem in Medio Oriente (che è stata successivamente acquisita da Uber) e 99 del Brasile. Didi si è espansa in Messico nel 2018, intensificandosi la sua rivalità globale con Uber.