Azur Lane: in arrivo l’evento focalizzato sulle shipgirls italiane

Oggi il publihser Yostar ha ospitato una live streaming svelando il prossimo evento in arrivo in Azur Lane, titolo per dispositivi mobili incentrato sulle shipgirls.

L’evento inizierà molto presto, il 22 aprile, e terminerà il 6 maggio. Come già svelato precedentemente, si concentrerà sul Sardegna Empire, (che si può definire come “l’Italia” del gioco). Comprenderà molte navi, tra cui la corazzata SSR (e leader della Sardegna) Vittorio Veneto, l’incrociatore leggero SSR Duca Degli Abruzzi, la portaerei SSR Aquila, i cacciatorpedinieri d’élite Maestrale, Libeccio e Nicoloso da Recco ed il sottomarino d’élite Torricelli.

Qui sotto potete dare un’occhiata al trailer animato con le diverse shipgirls e molte skin dedicate all’evento.

Ricordiamo che a febbraio era uscito un altro capitolo della serie: Azur Lane Croswave