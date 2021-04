Nonostante la totale assenza di notizie, Psychonauts 2 è ancora previsto per il 2021. La finestra di lancio del nuovo titolo di Tim Schafer, sviluppato presso Double Fine (la sua nuova software house) non è infatti cambiata, come testimoniato dalla stessa software house tramite Twitter.

Psychonauts 2 è stato annunciato oramai diversi anni fa. Nel mentre Double Fine è stata acquisita da Microsoft e l’ultimo update del titolo risale addirittura a luglio 2020, quando il team di sviluppo ha lanciato un dev update riguardante la colonna sonora. Da luglio ad oggi, quasi un anno senza nessuna notizia di peso, come ad esempio una data di lancio o un nuovo trailer e in molti probabilmente avevano già pensato ad un rinvio ma a questo punto, dopo le dichiarazioni odierne, pare un’ipotesi decisamente meno probabile, salvo ovviamente cambiamenti dell’ultimo minuto dovuti a fattori così gravi da dover obbligatoriamente posticipare il gioco.

Nel cinguettio, che potete trovare in calce alla notizia, Double Fine ha specificato che il titolo esiste ed è reale, giocabile e soprattutto che “sta arrivando”. Probabilmente maggiori informazioni potrebbero arrivare durante l’E3 2021, vista anche la partecipazione di Microsoft. Non è dunque escluso che prossimamente non ci possano essere indicazioni sulla data di lancio ma vi invitiamo a restare sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo.

And yes, Psychonauts 2 is this year and yes I've been mentioning that here and elsewhere for a while but no I can't tell you when because someone from THE COMPANY would arrange for a mysterious "cactus accident" to happen to me…

But it is real. It is playable. It is coming.

— Double Fine (@DoubleFine) April 19, 2021