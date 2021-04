Empire of Angels IV arriverà su PS4, One e Switch entro l’anno

Non fa mai male ritrovarsi qualche buon RPG strategico a turni vecchia scuola sulla propria home console. È il caso di Empire of Angels IV da parte di Eastasiasoft e Softstar Entertainment, i quali hanno annunciato che la produzione arriverà entro il corso dell’anno, più precisamente in estate, su PS4, Xbox One e Nintendo Switch (sicuramente ancor più godibile su quest’ultima, riferendoci alla propria natura ibrida).

Il titolo, comunque, venne originariamente pubblicato nel mese di giugno del 2016 su PC in Cina, per poi arrivare a dicembre dello stesso anno in tutto il resto del mondo tramite all’immancabile supporto di Steam. Ottimo anche sui dispositivi mobile, ora disponibile su iOS e Android verso i rispettivi store.

Questa, per la serie, è la prima volta che un capitolo approda sulle home console. La versione rinnovata di Empire of Angels IV arriverà con grafica 3D, combattimento a turni strategico e un cast interamente al femminile con tanto di doppiaggio in lingua cinese, assieme al testo del gioco in inglese.

Vi lasciamo alla descrizione del titolo e, a seguire, il trailer d’annuncio pubblicato proprio in queste ore per l’occasione.

Una sfera splendente che nessuno ha mai visto appare sulla Terra di Asgard e pone il termine ai giorni pacifici avuti per cento anni. Può Niya, il capitano del Regno di Valkyrie, diventare il salvatore del mondo?

Empire of Angels IV è uno strategico a turni RPG, con puzzle impegnativi, un sistema di trans-job ad alta libertà, con un bellissimo stile artistico e battaglie divertenti.