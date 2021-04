Xbox Cloud Gaming: al via la prova su iOS e PC

Finalmente ci siamo: Xbox Cloud Gaming sta finalmente per approdare sulle ultime due piattaforme annunciate da Microsoft. Il servizio della casa di Redmond infatti entrerà a brevissimo in beta su PC e iOS. Proprio sul sistema operativo di Apple c’erano state diverse peripezie, considerando i termini strettissimi che impone Cupertino in merito ai client di terze parti, che in estate si erano addirittura tramutati in un ban di Fortnite (tutt’ora attivo).

Come annunciato sul sito ufficiale dedicato al gaming di Microsoft, Xbox Cloud Gaming entrerà in beta nella giornata di domani per PC e iOS. Purtroppo non sarà una beta aperta ma chiusa, ovvero limitata agli inviti. Chi è eleggibile per partecipare? Chiunque abbia un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, ovvero la sottoscrizione al servizio Microsoft più costosa, che prevede appunto l’utilizzo dei giochi tramite cloud.

Il servizio permetterà a tutti gli utenti selezionati di poter giocare tramite i device Apple (per ora solamente iPhone) ai giochi tramite il browser Safari. Su PC invece vengono proposte due soluzioni alternative: Edge, il browser proprietario di casa Microsoft e disponibile su tutti i PC Windows 10 oppure Google Chrome, sicuramente il browser più diffuso. Per quanto riguarda il supporto al pad sarà necessario disporre di un controller USB oppure di un gamepad Bluetooth supportato. I controlli touch sono disponibili per più di 50 giochi, anche se la lista non è stata diramata.

Non ci resta dunque che attendere delle date di uscita definitive per l’arrivo del servizio in versione completa. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità ufficiali in merito, dunque restate sintonizzati per gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo.