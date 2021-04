Sword Art Online Alicization Lycoris: trailer dell’aggiornamento 1.60

Oggi Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer, in inglese, del suo JRPG Sword Art Online Alicization Lycoris.

Il gioco, che è stato costantemente aggiornato dal suo rilascio, si avvicina alla versione 1.40, che dovrebbe essere rilasciata a breve. Il trailer (precedentemente uscito in giapponese) mostra contenuti e funzionalità in arrivo per la versione 1.40, la 1.50, e anche più avanti. Saranno disponibili due nuove combattenti, Strea e Philia, ci sarà un nuovo tipo di arma, la lancia, ed altro.

Si viene anche a sapere del nome in inglese del prossimo DLC principale “Mysotis”, che diventerà “Blooming of Forget-Me-Not” in Nord America ed Europa. Qui sotto potete vedere il filmato.