Swords of Legends Online: pubblicato nuovo trailer per la classe Spearmaster

Continua a cavalcare l’onda dell’hype l’atteso MMORGP di produzione cinese Swords of Legends Online, in arrivo in occidente grazie al celebre publisher Gameforge, non nuovo a questo genere di attività e prodotti.

Il titolo, creato dai due team di sviluppo Wangyuan Shengtang e Aurogon, usciì originariamente in Cina, riscuotendo un notevole successo, tanto da farsi già un nome qui in occidente. Da qualche settimana, sono costanti e regolari le informazioni che arrivano riguardo l’MMORPG e, a quanto pare, non stentano a fermarsi.

Dopo l’ultimo trailer sulla classe del Bardo, ecco che si fa conoscere quella dello Spearmaster. Potete trovare la breve descrizione della suddetta classe poco più sotto, seguita poi dal trailer pubblicato che la mostra in azione. Infine, vi informiamo che Swords of Legends Online è attualmente previsto su PC in occidente per questa estate, in arrivo anche su Steam.

Un potente guerriero il quale fa dell’onore la più alta virtù.

Non c’è modo di sfuggire ai colpi fulminei di uno Spearmaster. Nel corso degli anni di duro allenamento, affinano le loro abilità per diventare avversari estremamente formidabili sul campo di battaglia. Falciando i ranghi nemici con precisione mortale e disciplina in acciaio, questi guerrieri si dimostrano coraggiosi alleati. Oltre alla loro abilità marziale sul campo, sono anche ingegneri di talento, in grado di costruire macchine impressionanti per aiutare la loro causa in battaglia.

Le specializzazioni includono Il Generale (Corpo a corpo DPS) e La Falange (Serbatoio).