Apex Legends: ufficiale la nuova Leggenda Valkyrie, ecco il trailer

Da settimane, la community del battle royale di Respawn Entertainment e Electronic Arts, Apex Legends, è sull’attenti. Tra leak e rumor vari, tutti aspettano di capirci qualcosa dei nuovi contenuti in arrivo, tra nuove Leggende, nuove modalità e connessioni con il brand da cui, per certi versi, nasce tutto: Titanfall.

Proprio in queste ore, il team ha iniziato a fare un po’ di luce sui vari misteri, iniziando presentando ufficialmente la nuova Leggenda Valkyrie. Il nuovo trailer, che trovate in calce, racconta le origini del nuovo personaggio. Si tratta di un viaggio strettamente legato all’universo di Titanfall, che includerà l’apparizione di Kuben Blisk.

Figlia del famoso Titano Pilot Viper, Valkyrie ha ereditato da suo padre l’amore per il volo, ma non il suo senso del dovere. In un momento acceso Blisk – che parla alla “piccola Viper” (Valkyrie) con rispetto, la sfida a essere migliore.

Attendendo di saperne di più a riguardo, e su tutto il mondo che gira attorno al battle royale, GamesVillage vi ricorda che Apex Legends è attualmente disponibile, in forma gratuita, su PS5,PS4,XboxSeries X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Origin. Qualora voleste maggiori informazioni sul titolo, vi consigliamo di dare un’occhiata a questo indirizzo.