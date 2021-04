Celeste: lo sviluppatore annuncia un reveal nella giornata di domani

Matt Make Games, ora sotto il nome di Extremely OK Games, la mano dietro la produzione platform Celeste, ha rivelato tramite un tweet che, nella giornata di domani, ci sarà probabilmente un annuncio, seguito dall’emoji di un tulipano, il quale potrebbe essere un indizio, vedendo come in Celeste le fragole abbiano una certa importanza.

Mentre sappiamo ormai tutto sulla sua famosa produzione del 2018 (tanto da sapere, solo poco fa, che il protagonista è transgender), dovremo aspettare domani per conoscere qualcosa sul nuovo progetto non ancora ufficialmente annunciato. Che sia la volta buona?

Ricordiamo, comunque, che lo stesso sviluppatore ha dichiarato che non vi erano piani per un sequel del platform ma, da quel che (non) si sa, le cose potrebbero esser cambiate in tutto questo tempo. Celeste è attualmente disponibile su Xbox One, PC, PS4 e Nintendo Switch.