Homeworld 3: a due anni dall’annuncio, ecco un nuovo video

Proprio così, sono passati quasi due anni sin dall’annuncio da parte di Gearbox di Homeworld 3, il tanto atteso seguito diretto del suo precedente capitolo. In tutto questo tempo, poco o niente arrivava dai team di sviluppo, ma ora finalmente abbiamo la possibilità di dare un’occhiata. Almeno è qualcosa.

Il video, che potete trovare in calce (e no, non è il vostro dispositivo che non funziona, purtroppo non vi è alcun audio di fondo), arriva direttamente dall’ultimo aggiornamento. Le sequenze mostrano il railgun della fregata caricare e fare fuoco verso un’altra nave, distruggendola completamente.

Non possiamo dire sia tanto materiale, ma è pur sempre meglio di niente. Inoltre, al link aggiunto sopra, possono essere trovate altre informazioni proprio relative alla progettazione del railgun del video.

Non ci è dato sapere cosa stia davvero accadendo in quel di Gearbox, al lavoro su Homeworld 3, soprattutto quando non si hanno prove materiali per dire qualcosa. Magari, il suddetto video è fatto per dire “il gioco esiste e va avanti”, visto che rischiava, di tanto in tanto, di finire nel dimenticatoio, pur essendo consci del fatto che stiamo parlando di una delle migliori saghe RTS mai fatte nella storia videoludica. Ovviamente, GamesVillage vi terrà aggiornati riguardo qualunque novità in merito.