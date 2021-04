L’attacco dei giganti: i fan chiedono di riscrivere il finale

Il manga de L’attacco dei giganti è recentemente giunto alla sua conclusione con il capitolo 139 nell’ultimo numero del Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha. Nonostante il numero della rivista sia andato sold-out in Giappone, tanto da spingere la casa editrice a una ristampa (contenente tra l’altro nuove pagine inedite) che vedrà la luce il prossimo giugno, alcuni fan non si sono ritenuti soddisfatti del finale che Hajime Isayama ha pensato per la sua serie.

Su Change.org infatti è apparsa una petizione, che nel momento in cui si scrive ha ricevuto 6.698 firme, perché Isayama riscriva il capitolo finale del manga. Al grido di “Scrivi un soddisfacente finale alternativo per L’attacco dei giganti”, il fan che ha ideato la petizione specifica come la serie di Isayama sia con tutta probabilità uno dei migliori manga della storia, ma che ritiene che molti siano rimasti delusi dal finale che l’autore ha deciso di riservare alla serie dopo oltre undici anni di serializzazione.

All’interno della petizione l’autore procede a elencare una serie di elementi che si sarebbero rivelati deludenti all’interno del series finale, soprattutto per quanto riguarderebbe lo sviluppo di alcuni personaggi, il tono assunto dal capitolo e la generale sensazione che si trattasse di un finale affrettatto. Critiche che ovviamente contengono un gran numero di spoiler e che quindi non possiamo riportare per esteso.

L’ideatore della petizione sostiene però di non biasimare Isayama per il deludente finale, e sottolinea come i fan non debbano criticare l’autore in base al loro risentimento per questo ultimo capitolo. Il fan si dice infatti convinto che il capitolo 139 sia stato in qualche modo modificato da Kodansha o dall’editor della serie per “trasformarlo in un finale più stile shonen“.