Secret Invasion: Olivia Colman è in trattative

The Hollywood Reporter svela una nuova potenziale aggiunta al cast della nuova miniserie dei Marvel Studios Secret Invasion: si tratta di Olivia Colman. L’attrice candidata ai premi Oscar 2021 per The Father è attualmente in trattative per entrare nel cast della miniserie di Disney+ in un ruolo top-secret.

La serie userà come trampolino di lancio gli eventi di Captain Marvel del 2019 e vedrà come protagonista il Nick Fury di Samuel L. Jackson, affiancato dal personaggio di Talos, lo Skrull che ha il volto di Ben Mendelsohn nel Marvel Cinematic Universe. La trama è top-secret ma sembra abbia a che fare – come nei fumetti – con un’invasione segreta di Skrulls sulla Terra. Kingsley Ben-Adir sarà l’antagonista della serie tv.

Al momento la Marvel è in trattative con dei registi per il progetto, il cui showrunner sarà Kyle Bradstreet (Mr. Robot). Le riprese sono previste tra Inghilterra ed Europa a fine anno. Secret Invasion si collegherà direttamente a Captain Marvel 2, in uscita a novembre 2022.

Colman ha vinto un Premio Oscar per La Favorita nel 2018 ma si è fatta notare anche come Regina Elisabetta II in The Crown.

La serie debutterà nel 2022.