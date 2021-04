Dragonball Super: svelato il nuovo obiettivo di Goku

Non manca molto ormai al ritorno di Dragonball Super con il suo capitolo 71, e sembra proprio che Toyotaro abbia in serbo grandi novità per i nostri eroi. Goku e Vegeta sono infatti ancora impegnati nel loro addestramento, mentre il main villain del nuovo arco narrativo, Granolla, è riuscito a guadagnare un potere spaventoso. Attenzione però, il resto dell’articolo contiene alcuni spoiler su Dragonball Super.

A quanto si può apprendere dalla breve ma intensa preview del capitolo 71, Goku riceverà da Whis un obiettivo davvero enorme, mentre il suo addestramento nell’Ultra Istinto precede spedito. La preview, diffusa attraverso i social, ci mostra infatti Whis che chiede a Goku di spiegargli quale sia la principale differenza tra lui e gli angeli. Di fronte alla confusione del Saiyan, il maestro di lord Beerus spiegherà a Goku che gli angeli sono in grado di mantenere l’Ultra Istinto in ogni momento, e non hanno bisogno di trasformarsi per accedere a quel potere, come invece accade a lui.

Per questo dunque Goku inizierà un nuovo, estenuante addestramento per padroneggiare l’Ultra Istinto nel modo in cui lo fanno gli angeli come Whis. Uno sviluppo che sembra abbastanza in linea con la notizia, di qualche tempo fa, secondo la quale l’Ultra Istinto avrà più livelli. Mentre Whis allenerà Goku dunque, Beerus avrà il tempo per continuare ad addestrare Vegeta, che sta enormemente migliorando nell’utilizzo dell’Hakai, la tecnica tipica degli dèi della distruzione.

La breve preview del nuovo capitolo di Dragonball Super non ci ha regalato altro, ma possiamo sicuramente dire che Toyotaro abbia in serbo qualcosa di esplosivo per i fan della serie.