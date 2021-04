NieR Replicant ver.1.22474487139 includerà episodi e dungeon aggiuntivi

Square Enix ha svelato moltissimi di contenuti aggiuntivi per NieR Replicant ver.1.22474487139, la ricostruzione moderna del classico cult NieR Replicant, che faranno divertire sia i fan della serie che i nuovi giocatori. Questa versione aggiornata del gioco non sarà soltanto più accessibile per il pubblico di oggi grazie ad una grafica completamente rimasterizzata, una colonna sonora registrata nuovamente e nuove voci per i dialoghi, ma includerà anche, tra le altre cose, nuovi contenuti della storia, dungeon e completi aggiuntivi (tra cui varie armi e completi basati su NieR:Automata) e l’opzione di ascoltare la colonna sonora di NieR:Automata.

Questi sono i principali contenuti aggiuntivi che includerà il gioco al lancio:

Episodio extra: i giocatori potranno scoprire una nuova storia e un’emozionante battaglia boss durante la loro partita, all’interno del nuovo episodio della sirena che vede come protagonisti una nave naufragata e una ragazzina.

i giocatori potranno scoprire una nuova storia e un’emozionante battaglia boss durante la loro partita, all’interno del nuovo episodio della sirena che vede come protagonisti una nave naufragata e una ragazzina. Dungeon aggiuntivi del “Mondo dell’involucro riciclato”: in questo DLC uscito precedentemente solo in Giappone, e anche conosciuto con il nome di 15 Nightmares , i fan potranno mettersi alla prova in una serie di dungeon impegnativi nei panni del protagonista. Completando i dungeon, si otterranno delle armi e dei completi aggiuntivi, come Kabuki e Samurai . Sarà anche possibile cambiare l’aspetto dei proiettili nemici sul volto di Emil nel menu delle opzioni dopo aver ottenuto uno qualsiasi di questi completi.

in questo DLC uscito precedentemente solo in Giappone, e anche conosciuto con il nome di , i fan potranno mettersi alla prova in una serie di dungeon impegnativi nei panni del protagonista. Completando i dungeon, si otterranno delle armi e dei completi aggiuntivi, come e . Sarà anche possibile cambiare l’aspetto dei proiettili nemici sul volto di Emil nel menu delle opzioni dopo aver ottenuto uno qualsiasi di questi completi. Colonna sonora di NieR:Automata: dopo aver completato la prima partita, si sbloccherà un’opzione per cambiare la musica di sottofondo con i brani dell’acclamata colonna sonora di NieR:Automata.

dopo aver completato la prima partita, si sbloccherà un’opzione per cambiare la musica di sottofondo con i brani dell’acclamata colonna sonora di NieR:Automata. Cast di attori di NieR:Automata: gli attori che prestano le loro voci a 2B e 9S in inglese e in giapponese hanno lavorato anche su questo gioco.

Oltre ai completi che si ottengono nel Mondo dell’involucro riciclato, all’uscita del gioco sarà possibile scaricare gratuitamente un pacchetto di completi chiamato 4 YoRHa, con cui i giocatori potranno usare i completi e le armi dei loro personaggi preferiti di NieR:Automata, tra cui 9S, 2B e A2.

Square Enix ha rilasciato un trailer focalizzato proprio sui contenuti extra. Inoltre il famoso publisher giapponese ha pubblicato uno spot live-action di 15 secondi durante il fine settimana, intitolato NieR Replicant ver.1.22474487139 | CM | Shinjuku ver.0.25 | 2nd, che ci mostra una città in completa rovina invasa da ombre nemiche.

Vi ricordiamo che NieR Replicant ver.1.22474487139 sarà disponibile a partire dal 23 aprile 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).