Square Enix: Yoko Taro lavora su un nuovo titolo

Square Enix, si sa, è un publisher ambizioso e abituato al successo, che ha la capacità e le risorse di gestire una grande moltitudine di progetti nello stesso momento, e soprattutto di farli dirigere a uno staff di livello assoluto. E questa capacità è stata confermata anche durante il primo live-stream ufficiale di NieR Replicant ver.1.22474487139, durante il quale, come riportato da Gematsu, il produttore Yosuke Saito ha parlato anche di un nuovo progetto che ha come direttore creativo niente meno che Yoko Taro.

L’autore di gochi come NieR Automata e della serie di Darkengard sarebbe infatti impegnato in un progetto più piccolo e ancora non annunciato da Square Enix,che prevederebbe un rilascio esclusivamente digitale (anche se il publisher non ha chiuso del tutto le porte alla possibilità di una edizione fisica speciale).

Il titolo è stato descritto da Taro stesso come “insolito” e “non convenzionale”, tanto che lui stesso sembra incapace di spiegare in modo soddisfacente di cosa si tratti e ammette che, nonostante si sforzi, non riesce a trovare un modo per “spiegarlo e renderlo appetibile”.

Da questo punto di vista Saito è stato molto più ottimista, e ha descritto il nuovo progetto come un mix tra “nostalgia e novità”, aggiungendo che Square Enix ci crede molto, e ritiene che avrà un buon successo commerciale. La società ha promesso nuovi aggiornamenti non appena saranno disponibili e ha anche discusso la possibilità di fornire update mensili sullo sviluppo del gioco, in una sorta di dev diary. Sembra possibile dunque che nei prossimi giorni arrivino nuove informazioni, o addirittura il reveal del gioco.

Quest’aura di mistero e di “stranezza” non nuoce al gioco, anzi, lo rende una degna creazione di Yoko Taro, che si è reso autore di alcune delle storie più intriganti nel recente passato di Square Enix. Avere Taro al timone è garanzia di qualità, per cui non resta che sperare che il titolo si riveli all’altezza di tanta attesa. La società, che ha appena smentito le voci che parlavano di una sua possibile acquisizione da parte di aziende più grandi, potrebbe presto vedere la nascita di una nuova saga di successo dopo titoli del livello di Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts e appunto NieR.