Fairy Tail: c’è un grande annuncio alle porte?

Nonostante sia passato parecchio tempo dalla fine del manga e dell’anime di Fairy Tail, il franchise ispirato all’opera di Hiro Mashima continua a fare faville nel cuore degli appassionati, tanto da essersi meritata un videogioco, pubblicato la scorsa estate da Koei Tecmo (qui la nostra recensione).

Ma a quanto sembra, stando a un recente rumor ricorrente, ci sono grandi notizie in vista anche per quanto riguarderebbe l’anime. Un noto insider giapponese avrebbe infatti riferito che si prepara un grande annuncio relativo proprio a Fairy Tail, che sarà rivelato alla fine d’aprile, nel numero di Weekly Shonen Magazine di Kodansha.

L’insider sarebbe Ryokutya, titolare del sito ryokutya2089, che avrebbe annunciato, per il prossimo numero di WSM l’arrivo di grandi notizie relative appunto a Fairy Tail e a Edens Zero. Tuttavia, nonostante la riconosciuta affidabilità della fonte, non c’è ancora nulla di confermato, e bisogna perciò prendere la notizia per quello che è, una semplice voce.

Ci è voluto poco però per eccitare la fantasia dei fan: entrambe le serie sono molto conosciute e hanno delle schiere senza fine di appassionati. Per questo motivo le teorie relative a questo annuncio hanno iniziato a moltiplicarsi.

La fanbase di Fairy Tail ritiene infatti che le news potrebbero riguardare un possibile sequel dell’anime che copra gli eventi di 100 Years Quest, il sequel dell’opera, scritto da Hiro Mishima e disegnato da Atsuo Ueda, mentre altri credono che riguarderà la fine del manga.

Per quanto riguarda Edens Zero invece, dato il successo che la serie anime sta ottenendo anche oltreoceano, grazie all’esclusva Netflix, non è improbabile pensare a un possibile lungometraggio, magari già in lavorazione. Per il momento però non si può far altro che attendere e sperare che le notizie si rivelino esatte. I fan di due serie iconiche attendono con ansia.