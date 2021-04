Days Gone 2: per Piscatella non è colpa dei giocatori se un gioco non vende

Secondo il game director di Days Gone, ovvero John Garvin, Days Gone 2 non si farà perché il primo capitolo della serie ha venduto male al lancio, scagliandosi contro i giocatori che non acquistato i titoli al loro debutto sul mercato pagandoli a prezzo pieno. A dargli torto però, soprattutto sulla questione “vendite pessime al lancio”, ci ha pensato il noto analista del gruppo NPD Mat Piscatella.

Tramite il suo profilo Twitter, Piscatella ha specificato che le vendite al lancio non sono determinate dalla volontà dei giocatori, ma dal lavoro svolto dalle aziende, soprattutto in ambito marketing. Ecco il suo pensiero:

“Se un gioco non si è venduto bene al momento del lancio, è molto probabile che il gioco, il suo marketing o il suo prezzo non siano riusciti a incentivare i consumatori all’acquisto. Incolpare il consumatore per un gioco che non vende bene al lancio è un po ‘fuori dai binari.”

Intanto, i giocatori chiedono a gran voce Days Gone 2: la petizione per garantirne lo sviluppo sta andando a gonfie vele. Ma basterà?

If a game didn't sell well at launch it's most likely because the game, its marketing or its price failed to incentivize consumers to purchase.

Blaming the consumer for a game not selling well at launch is a bit off the rails. https://t.co/1DguPbzj1x

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 18, 2021