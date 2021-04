Apex Legends Mobile annunciato ufficialmente

Respawn Entertainment ed Electronic Arts porteranno Apex Legend su dispositivi mobile, adesso è ufficiale. Il gioco è stato annunciato su Twitter dal direttore della community Ryan K. Rigney, che ha condiviso le prime informazioni, tra cui il nome ufficiale del titolo: Apex Legends Mobile.

Parliamo di una versione separata del battle royale che non includerà in alcun modo il cross-play con le console e il PC. Inoltre, i primi Beta test di Apex Legends Mobile si terranno in India e nelle Filippine. Questa versione dello sparatutto in prima persona è stato sviluppato internamente e non da uno studio esterno. Al momento però non esiste una vera e propria data d’uscita su Android e iOS del titolo. Vi aggiorneremo non appena giungeranno altri dettagli. Intanto, avete dato uno sguardo a Valyrie?

Oh, also, some more Apex Legends news today…

🎉 We're bringing the game to phones!

📱 "Apex Legends Mobile" is the official name

🧪 Regional beta tests kick off soon, beginning with India 🇮🇳 and the Philippines 🇵🇭

First details and screenshots: https://t.co/BPPbUHuf6g pic.twitter.com/4kSfrRQ0S3

— Ryan K. Rigney (@RKRigney) April 19, 2021