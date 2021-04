Earthblade: Extremely OK Games annuncia il suo nuovo titolo

Lo sviluppatore di Celeste e TowerFall, Extremely OK Games, ha annunciato il suo prossimo titolo: Earthblade, un gioco di esplorazione-azione in 2D ambientato in un mondo di pixel art. Per il nuovo progetto non è attualmente prevista una data di uscita e a confermarlo è lo stesso team che in un thread di Twitter indica come data il 20XX. Il poster e il logo ufficiali di Pedro e Medeiros e le musiche di Lena Raine, che ha anche composto la colonna sonora di Celeste, sono stati rivelati in una nuova clip su Twitter, fornendo un primo sguardo al titolo in sviluppo. Sul sito ufficiale dello studio, la fondatrice Maddy Thorson ha riferito che probabilmente ci vorrà ancora del tempo prima che vengano condivise ulteriori informazioni.

Secondo le informazioni presenti sul sito, il team ha sviluppato altri quattro prototipi prima di raggiungere il livello attuale di progettazione per Earthblade. Thorson crede che il titolo potrebbe essere lanciato entro cinque anni da quando l’ultima IP, Celeste è uscito, tuttavia, sono già passati tre anni. La verità è che neanche il team sa quanto tempo ci vorrà per finire lo sviluppo del gioco. Thorson osserva che i primi tre prototipi del titolo hanno insegnato molto allo sviluppatore, ma con il quarto sia lo sviluppatore che il team hanno deciso di sperimentare nuove strade, allontanandosi dai metodi tradizionali usati di solito.

Alla fine, per Earthblade, si è scelta una via di mezzo tra i nuovi sistemi di sviluppo e quelli tradizionali. Thorson afferma che sono soddisfatti del lavoro fatto fino a questo punto, ma è solo adesso che inizia la parte più difficile. Il team deve trasformare ciò che è stato solamente ideato nei vari prototipi, in un prodotto reale e concreto che, alla fine del lavoro, soddisfi i giocatori e i fan. Earthblade non è stato confermato per nessuna piattaforma e non è stata indicata nessuna data di lancio. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.