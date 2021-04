Call of Duty Black Ops Cold War: rivelate 4 nuove mappe della Stagione 3

Treyarch e Activision ci hanno sorpreso rivelando 4 nuove mappe multiplayer in arrivo nella Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War (qui per la nostra recensione), che avrà inizio il 22 aprile. Il lancio sarà accompagnato dall’arrivo di Yamantau, una nuova mappa 6v6 ambientata in un fatiscente osservatorio sovietico: tra le varie caratteristiche dell’ambiente vi saranno anche una gigantesca parabola satellitare che è stata abbattuta, stanze interne alla struttura ricoperte di neve e passerelle rotte.

L’altra mappa in arrivo nella settimana di lancio della Stagione 3 è Diesel, una piccola cittadina americana del sud-ovest con una stazione di servizio e diversi edifici nelle zone circostante. Sarà il nostro campo di battaglia per gli sconti 6v6 e per le sparatorie 2v2 e 3v3. Più avanti, invece, assisteremo al ritorno di una classica mappa 6v6 di medie dimensioni proveniente da Black Ops 2, ovvero Standoff.

Infine, l’ultima aggiunta sarà Duga, una mappa espansiva multi-team che ci riporterà in Russia sui monti Urali. Treyarch afferma che Duga è adatta per qualunque stile di gioco, sia per le battaglia a distanza ravvicinata sia per quelle a lungo raggio. Il periodo di rilascio, tuttavia, dovrebbe avvenire intorno a metà Stagione.

E voi, che ne pensate? Vi piacciono queste nuove mappe? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Nel frattempo, vi ricordiamo che Call of Duty Black Ops Cold War è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.