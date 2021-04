Blue Prince: nuovo puzzle game annunciato per PC

L’hollywoodiano Dogubomb Studios ha annunciato con un trailer (disponibile sul sito ufficiale del gioco) l’arrivo di Blue Prince, un suggestivo puzzle game d’avventura con elementi strategici e roguelike: Il titolo uscirà su PC tramite Steam il 22 febbraio 2022. Di seguito vi riportiamo la panoramica ufficiale del titolo.

Blue Prince è un atmosferico puzzle game d’avventura con elementi strategici e roguelike unici. Un mistero avvincente in cui sei l’ architetto , disegnando e modellando il mondo che via via esplorerai.

Certamente tutta quest’aria di mistero ci ha incuriositi non poco. E per rimanere in tema puzzle game, date un’occhiata al nuovo titolo che arriverà questa estate, Summertime Madness.