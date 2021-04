Genshin Impact: data del banner di Kazuha e nuove informazioni su Ayaka, rumor

Genshin Impact ha assistito a una crescita enorme negli ultimi mesi, con il gioco che vantava un numero di giocatori di 40 milioni solo alla fine dello scorso anno. Con l’arrivo dall’aggiornamento 1.4 il mese scorso, il gioco ha ricevuto molti nuovi contenuti ultimamente. La patch ha aggiunto nuove missioni, armi, oggetti, il ritorno dei banner di Venti e di Tartaglia (Childe), e un nuovo personaggio Cryo, Rosaria, inoltre sono stati inseriti gli eventi Hangouts. MiHoYo si sta preparando a lanciare l’aggiornamento 1.5 subito dopo, alla fine di questo mese, che aggiungerà il sistema abitativo (housing system) e due nuovi personaggi, Eula, un Cryo cinque stelle, e Yanfei, un Pyro quattro stelle.

Inoltre la miHoYo ha anche avviato le registrazioni per la closed beta dell’aggiornamento 1.6. La patch 1.6, arriverà a giugno e probabilmente porterà la regione di Inazuma nel gioco se si deve credere ai vari rumors. Ora, sono state rivelati dei nuovi rumors da vari leaker, con fonte Arkywzx, riguardo il primo banner dell’aggiornamento 1.6 e che includerà Kazuha e Yoimiya. Secondo i leaker, il personaggio di Ayaka è ancora in fase di sviluppo e non è ancora stata resa nota una data per il suo banner, né con quale aggiornamento arriverà ufficialmente (secondo i rumors è il 2.0). Di seguito trovate tutte le notizie sui tre personaggi:

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC e mobile. Una versione per PlayStation 5 sarà disponibile dal 28 aprile, insieme al nuovo aggiornamento 1.5 del gioco. Una versione per Nintendo Switch è in fase disviluppo.

New leaks from Arkywzx ( a leaker who has been credible in the past) This info overlaps with what I've heard:

Inazuma Characters

– Kazuha and Yoimiya are of average strength

– Raiden is a support character

– No major changes to Ayaka#原神 #Genshin_Impact

April 12, 2021