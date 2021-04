NieR Replicant ver.1.22474487139 Recensione: si chiudono le danze!

Manca ormai solo un giorno all’uscita di NieR Replicant ver.1.22474487139, nuova versione dell’acclamato titolo firmato Yoko Taro. Ben 11 anni fa era uscito, per le principali piattaforme dell’epoca, un videogioco spin-off della saga di Drakengard dal nome NIER. Con una colonna sonora eccezionale, un’ambientazione sublime e ricca di particolari e dei personaggi memorabili, NIER era riuscito a ritagliarsi una piccola ma leale fetta di pubblico, che si è andata ad allargare col passare del tempo. Un tempo assai lungo che ha visto accrescere la fama di questa serie con la nascita di NieR Automata, uscito nel 2017; un titolo che da NIER aveva imparato molto e che era riuscito a migliorare tutti i difetti che avevano ostacolato il suo predecessore, rendendoli pregi di cui potersi vantare. Ora, dopo quattro anni di quiete, arriva una nuova edizione del primissimo NIER. In questo modo, tutti i fan di Automata possono giocare al suo prequel; mentre per coloro che avevano già potuto fruirlo nel 2010, si presenta con una veste grafica migliorata, gameplay stravolto e adattato ai nuovi canoni imposti da Automata e una storia che non smette mai di invecchiare.

Noi di GamesVillage abbiamo avuto la possibilità di provare NieR Replicant ver.1.22474487139 su PlayStation 4, ma è disponibile anche su PlayStation 5 (tramite retrocompatibilità), Xbox One, Xbox Series S|X e PC. Senza perderci ulteriormente in questa breve introduzione, è tempo di entrare più nello specifico per analizzare bene questo titolo. Siete pronti? Impugnate la vostra spada e prendete il libro magico davanti a voi, il viaggio ha inizio!

NieR Replicant ver.1.22474487139: una storia che non invecchia mai

Come già avevamo potuto dirvi nel nostro Provato, NieR Replicant ver.1.22474487139 è una versione migliorata del vecchio NIER, uscito per PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2010. Questo titolo aveva una peculiarità, poteva essere giocato in due edizioni differenti: Replicant e Gestalt. Di diverso avevano solo il protagonista, ma non il suo obiettivo principale: nella prima c’era un fratello che cercava di salvare la propria sorellina da una malattia; nella seconda c’era un padre intento a fare lo stesso per sua figlia. La variante che si è scelta per NieR Replicant ver.1.22474487139, come si può intuire dal nome, segue le vicende del fratello in cerca di una cura per sua sorella Yonah. Tocca, quindi, a noi iniziare un lungo viaggio per salvare la bambina. E, come un buon Action RPG insegna, il protagonista non sarà solo. Durante l’avventura, condita da emozionanti battaglie contro delle oscure creature chiamate Ombre, avremo modo di fare amicizia con un sacco di personaggi, vitali per il raggiungimento del nostro obiettivo e per l’attivazione di molte missioni secondarie.

NieR Replicant ver.1.22474487139: le novità di gameplay

La domanda che ci eravamo posti maggiormente durante la nostra prova di NieR Replicant ver.1.22474487139 era se i ragazzi di Toylogic sarebbero riusciti a rendere i combattimenti entusiasmanti come quelli di NieR Automata. Ebbene, in parte abbiamo raggiunto il livello di emozione che gli scontri con 2B e 9S sapevano regalarci ma, sfortunatamente, ci abbiamo messo parecchie ore per raggiungerlo. E per parecchie ore intendiamo circa sei o sette. Questo perché – prima che vi approcciate a NieR Replicant è doveroso dirlo – si tratta di un titolo lungo, lento e forse per alcuni addirittura tedioso in certi punti. Questo problema poteva essere riscontrato anche in Automata, dove eravamo obbligati a rivivere gli stessi episodi con il punto di vista di un altro personaggio; ma qui la situazione è un’altra. Per prima cosa c’è da ricordare che molti plotwinst, giochi di telecamera e modi di narrare che troviamo in Automata erano stati introdotti in NIER già nel 2010, ma erano ancora grezzi. Il suo successore è riuscito a renderli molto più eleganti e di impatto, proprio come la caratterizzazione dei personaggi.

Quindi, molti elementi che i fan più giovani hanno apprezzato nel 2017, sono presenti anche qui. L’unico problema è che avendo sperimentato alcune tipologie di gameplay e di storytelling con NIER, è naturale che questi agli occhi degli amanti di Automata possano sembrare un po’ spigolosi. La stessa storia ci mette parecchio ad ingranare e ci sono molte parti in cui si percepisce che la narrazione stia esagerando ad allungare i tempi. Ma, in realtà, questo serve unicamente a far affezionare il giocatore tramite il duro lavoro e la pazienza che impiega nelle ore di gioco. Il nostro consiglio è di approcciare NieR Replicant ver.1.22474487139 con molta calma e con la giusta maturità, perché altrimenti potreste non apprezzarlo appieno.

Ma quindi i combattimenti come sono adesso? Il gameplay è stato migliorato a tal punto da sembrare una vera e propria copia di Automata, in tutto e per tutto. Ci sono combo spettacolari, colori sgargianti ad ogni colpo inferto, proprio come se il protagonista stesse danzando in mezzo al campo di battaglia. Oltre ad un intero arsenale di armi da dover trovare, ci sono anche parecchie magie da imparare per migliorare il nostro fidato compagno Grimoire Weiss. Arriviamo appunto al tasto dolente: le magie. Il problema principale è che sono davvero troppo forti rispetto ai nostri attacchi, perlomeno per circa metà del primo finale del gioco, praticamente si tratta di nove o dieci ore se contiamo anche le missioni secondarie. Inoltre, ci sono intere sezioni dove è il gioco stesso a ricordarvi di usare le magie, aumentando ancora di più questo tipo di sensazione, noiosa a lungo andare.

Questo significa che, per divertirvi davvero, dovrete faticare e proseguire nella storia anche quando sembra che state girando in tondo. Vi assicuriamo però che ne vale la pena, soprattutto una volta varcata la seconda metà del primo finale. Parlando appunto della conclusione di NieR Replicant ver.1.22474487139, siamo stati lieti di notare come anche qui sono tornate le prime quattro lettere dell’alfabeto. Queste servono ad indicarci quante volte dovremo finire il gioco per completarlo interamente. Qui, per non incappare in spoiler, possiamo solo dirvi che ci sono delle belle novità che aspettano solo di essere scoperte, ma dovrete passare parecchie ore a giocare per scoprirle tutte.

Cos’è che zoppica allora?

Se da una parte abbiamo finalmente dei combattimenti divertenti e dinamici, in grado di essere fluidi persino su PlayStation 4 liscia, senza cali di frame se non in qualche cutscene; c’è anche da dire che l’IA delle volte lascia a desiderare. Stiamo parlando sia dei nostri companion che degli stessi nemici. Ci saremmo aspettati qualcosa in più, soprattutto perché la difficoltà normale sembra a tratti troppo facile. Altro piccolo punto dolente sono i modelli 3D, a detta nostra. A differenza di quelli di Automata, sembrano meno caratteristici e poco rifiniti, con occhi più grandi ma allo stesso tempo più vuoti. Tutto ciò va ad intaccare l’espressività dei personaggi, soprattutto se parliamo dei protagonisti. Se però vogliamo vedere NieR Replicant ver.1.22474487139 nella sua interezza, allora non possiamo lamentarci: abbiamo un comparto artistico di tutto rispetto con delle musiche spettacolari e rifinite dallo stesso team del 2010, traduzioni e voci in inglese migliorate ma non cambiate rispetto all’originale, raggiungimento dei 4K e 120fps su console per gli amanti dei tecnicismi e varie novità che arricchiscono ancora di più l’immersione.

In conclusione, ci è piaciuto NieR Replicant ver.1.22474487139? Se prima con il provato avevamo più incognite, adesso molti nodi sono venuti al pettine. Si tratta di un titolo che sicuramente verrà apprezzato dal pubblico per i grandi miglioramenti introdotti. In tutti i sensi, i ragazzi di Toylogic sono riusciti a migliorare un gameplay che zoppicava e che era stato il vero problema di NIER nel 2010. Adesso, nonostante sia identico a quello di Automata, perlomeno è divertente e appagante, anche se non contiene la stessa quantità di mini-giochi e cambi di telecamera che avrebbero potuto movimentare le meccaniche ancora di più. L’IA è troppo rigida e poco soddisfacente, soprattutto quanto i companion non ci aiutano durante le battaglie, anche se queste restano perlopiù semplici persino a difficoltà normale. Per il resto il comparto artistico vanta di tanti punti a favore: la colonna sonora è eccezionale, evocativa e unica nel suo genere; la grafica dona un altro tipo di atmosfera alle partite, giocando con i colori caldi e freddi in base al bioma; e i modelli 3D sono stati migliorati, ma non sono al livello di quelli presenti in Automata. Insomma, diciamo che non possiamo lamentarci di NieR Replicant ver.1.22474487139; è riuscito a colpirci nel profondo con la sua storia e i suoi personaggi iconici. Il maggior punto a favore di questa versione resta l’accessibilità nelle sue più svariate forme: da una parte abbiamo un gameplay che può essere fruito da chiunque persino grazie ai combattimenti automatici, dall’altra abbiamo finalmente una versione per current e next gen che può essere apprezzata sia dai nuovi che dai vecchi fan.