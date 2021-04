Square Enix: Matsuda annuncia la presenza della società all’E3

Square Enix sarà presente all’E3 2021, ha confermato il suo presidente, parlando in un’intervista con Nikkei, a Yosuke Matsuda chiedendo quali titoli Square Enix non vede l’ora di mostrare ai fan nel 2021. Outriders, è stato posticipato, ed è stato lanciato il 1 aprile, ha risposto Matsuda, mentre NieR Replicant ver.1.22474487139 arriverà entro il mese di aprile. Inoltre, Final Fantasy VII Remake Intergrade verrà lanciato a giugno.

Annunceremo il resto della line-up [più tardi] e stiamo anche pianificando di fare un annuncio all’E3 di giugno, quindi tenete gli occhi aperti.

Square Enix non era presente nell’elenco dei partner confermati dall‘ESA quando ha fornito i primi dettagli dell’evento, all’inizio di questo mese sull’E3 completamente digitale. Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive,Warner Bros. Games e Koch Media parteciperanno all’evento, che si svolgerà dal 12 al 15 giugno, ma Square Enix deve ancora confermare ufficialmente la sua presenza. La prima presentazione digitale dello Square Enix Presents, presentata per la prima volta a marzo, si è conclusa con il messaggio: State attenti ai nostri prossimi Square Enix Presents quest’estate. Non è chiaro se il commento di Matsuda si riferisca a questa presentazione, e se è parte ufficiale di una line-up del programma dell’E3, o se significhi semplicemente che Square Enix rivelerà un nuovo gioco alle presentazioni Xbox o Nintendo.

Ubisoft ha già confermato che il suo prossimo evento Ubisoft Forward farà parte dell’E3 di quest’anno e si svolgerà il 12 giugno alle 12:00 PT / 15:00 ET / 20:00 nel Regno Unito. Il sito web dell’E3 appena lanciato conferma molti altri dettagli, incluso il fatto che il contenuto sarà reso disponibile tramite una nuova app mobile dell’E3 e che l’evento si chiamerà Electronic Entertainment Experience (invece di Expo). Al momento non c’è alcuna menzione delle demo di giochi su richiesta, che l’ESA aveva presentato agli editori di giochi come una caratteristica dei suoi piani di eventi digitali. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.