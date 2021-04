Xbox Series X|S: il nuovo aggiornamento indicherà quali giochi supportano il Quick Resume

Oggi è stato reso disponibile per i membri di Xbox Insider del gruppo Alpha Skip-Ahead un nuovo aggiornamento che fornisce miglioramenti alla funzione Quick Resume su Xbox Series X|S. Come ha provveduto a spiegare su Twitter Eden Marie, responsabile tecnico di Xbox, con il nuovo update saremo in grado di vedere a colpo d’occhio quali giochi supportano effettivamente questa feature. Inoltre, la nostra dashboard verrà arricchita con l’aggiunta di un elenco dei giochi in stand-by, e avremo anche la possibilità di eliminare direttamente i salvataggi Quick Resume. Ovviamente queste funzioni saranno disponibili anche per tutti gli giocatori entro i prossimi giorni, perciò tenetevi pronti ad aggiornare le vostre console!

Queste novità si vanno ad aggiungere all’aggiornamento di aprile per Xbox Series X|S pubblicato recentemente da Microsoft: tra le funzionalità aggiunte, sarà possibile vedere se i nostri amici stanno giocando a dei titoli su Xbox Game Pass ed unirci così a loro, oppure installare il loro stesso gioco. Inoltre sono stati aggiunti anche i suggerimenti basati sulla cronologia di gioco, insieme a nuove tipologie di raccolte raccolte (horror, anime, FPS ecc.).

Alpha and Alpha Skip Ahead Insiders: in case you were wondering why I shared that tip on reordering groups!

See what's stored in Quick Resume from your groups list (Guide, Home and My games & apps) and see if your running game supports Quick Resume in the Guide: pic.twitter.com/AnPEP4JSae

