Nongunz Doppelganger Edition: arriva a maggio per PC, PS4, Switch e Xbox One

Il platform d’azione nichilista Nongunz: Doppelganger Edition verrà lanciato per PlayStation 4 il 5 maggio, Nintendo Switch il 6 maggio e Xbox One e PC tramite Steam il 7 maggio, hanno annunciato l’editore Digerati e lo sviluppatore Brainwash Gang. Di seguito una panoramica del gioco:

Nongunz è un platform d’azione rogue like. Oscuro sia nel gameplay che nel tema, Nongunz è un titolo che richiede impegno. Completamente sviluppato in Unity, Doppelganger Edition è una versione rimasterizzata dell’originale, con due nuovissime modalità: Arena e Local Co-op.

Caratteristiche principali

Gameplay spietato che metterà alla prova sia la tua abilità che il tuo ingegno.

L’intero gioco è un enigma. Svela il mistero dietro l’universo nichilista di Nongunz.

Ambienti e personaggi pixel in bianco e nero splendidamente realizzati.

Centinaia di livelli afflitti da dozzine di nemici diversi.

Molte armi, oggetti e attrezzature da sbloccare e padroneggiare.

Il potenziale per cambiare la tua percezione dell’esistenza, della violenza e dell’umanità.

Novità per l’edizione Doppelganger! Unisci le forze con il tuo doppio in modalità Cooperativa locale.

Novità per l’edizione Doppelganger! Sopravvivi a un’eternità di nemici in modalità Arena.

Ogni corsa ti farà separare da un cimitero in bianco e nero in una prigione gotica in continua evoluzione piena di incubi fatti di viscere umane. Sopravvivere a questo sconvolto rogue like non richiederà solo abilità ma stile, dal momento che Nongunz ti premia per combo e sfide di lunga durata. inoltre, il punteggio giocherà un ruolo chiave nel progresso del gioco inattivo: la formazione del tuo team. Man mano che il mondo di Nongunz si evolve, incontrerai personaggi speciali che abiteranno il tuo cimitero: cultisti in preghiera, martiri auto-flagellanti, becchini cupi … che ti aiuteranno ad ampliare le tue capacità di uccidere o a migliorare le prestazioni dell’insidioso gioco inattivo costruito attorno al cimitero.