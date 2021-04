World Of Warcraft: ha iniziato a censurare gli insulti

World Of Warcraft, tramite un ultimo aggiornamento, bloccherà ora i messaggi contenenti parole poco consone al gameplay.

Per anni, WoW ha censurato alcune di queste parole offuscandole tramite un filtro per non rilevare insulti e flame durante il gameplay. Ma or, sembra che il gioco bloccherà completamente l’invio di questi messaggi se contengono parole non adeguate.

Secondo WowHead, il filtro e il bloccaggio dei messaggi si attiva solamente nei messaggi privati all’interno di WoW. Cosa contraria succede all’interno del launcher di Battle.net, che attualmente ti consente di chattare con persone che giocano all’MMORPG dal messanger di BNet, che non sono, per il momento, soggetti agli stessi filtri per oscurare le brutte parole.

Alcuni commentatori di WowHead, affermano che questo potrebbe essere legato al supporto della sintesi vocale che arriverà in un aggiornamento dell’accessibilità futuro, attualmente disponibile nel server test 9.1 di World Of Warcraft .