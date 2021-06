Felix Silla, un ricordo del Cugino Itt

Felix Silla è stato un attore e caratterista molto celebre nel mondo del cinema e della televisione. Scomparso il sedici aprile 2021, l’attore era di origine italiana, ed il vero nome all’anagrafe era Felice Antonio Silla, nato nel 1937 ed emigrato da un piccolo paesino in provincia dell’Aquila, Roccacasale, per cercare fortuna in America. Da giovanissimo inizia la carriera di stuntman approdando in questo modo al mondo del cinema. Lo ricordiamo per aver interpretato diverse figure chiave nel genere fantastico e non solo, in particolare spiccano un ruolo in Star Trek ne “Lo Zoo Di Talos”, il primissimo episodio pilot scartato della Serie Classica del 1964, ma anche l’iconico Cugino Itt nel telefilm cult degli anni sessanta La Famiglia Addams. Non solo, nella lunga carriera di Felix Silla spicca anche la partecipazione a Buck Rogers, altra serie fantascientifica di culto del 1979, senza dimenticare le piccole comparsate nei telefilm Vita da Strega del 1967, Hazzard del 1985 e il classico Bonanza del 1963. Un personaggio di culto, apparso in decine di produzioni, nei ruoli più bizzarri, del resto la sua altezza di 119 centimetri lo rendeva perfetto per interpretare folletti, elfi e creature stranissime in genere.

Felix Silla e le sue apparizioni cinematografiche

Interessanti apparizioni quelle del mondo televisivo, ma il poliedrico Felix Silla si è fatto onore anche nel cinema, apparendo in produzioni di culto come Star Wars, nel terzo film della serie di Guerre Stellari, ovvero Il ritorno dello Jedi e persino in Balle Spaziali, la parodia cult della serie datata 1987, ideata da Mel Brooks. Fra l’altro Felix Silla è l’unico attore ad essere apparso in entrambe le produzioni, un record non da poco. Dopo il suo debutto nel 1963 in TV, col già citato Bonanza, ha interpretato piccoli ruoli tra gli anni sessanta e settanta, tra cui spiccano alcuni film cinematografico come La gang dei bassotti di Chris Christenberry del 1973, L’inferno di cristallo di John Guillermin del 1974, Hindenburg di Robert Wise del 1975, lo splendido Generazione Proteus di Donald Cammell del 1977, Manitù, lo spirito del male di William Girdler del 1978 e, chiudendo gli anni settanta alla grande, ecco che partecipa nel 1979, al film cult The Brood – La covata malefica, sotto la regia del visionario David Cronenberg.

Nel decennio successivo è a volta di Guerre Stellari: Il Ritorno dello Jedi, diretto da Richard Marquand nel 1983, seguito da un altro film cult, ovvero Indiana Jones e il tempio maledetto, per la regia di Steven Spielberg, datato 1984. Non manca nemmeno l’horror, con la partecipazione nel film di Steve Miner, Chi è sepolto in quella casa? del 1985, oltre che nel già citato Balle spaziali di Mel Brooks del 1987. Felix Silla è stato diretto anche dal leggendario regista visionario Tim Burton nel film Batman – Il ritorno, risalente al 1992. Attivo fino al 2018 con produzioni minori, come CHARACTERz e Meet Slate, una Mini Serie televisiva che è la sua ultima apparizione, l’attore ha letteralmente dedicato la sua vita alla settima arte, diventando una star immancabile alle grandi convention statunitensi. Trovate il sito ufficiale del compianto attore, The World of Felix Silla, al seguente LINK. Games Village, nella sezione Movie Village, si unisce al ricordo del grande attore.