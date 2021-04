Valheim: uscito l’ultimo aggiornamento

Dopo l’aggiornamento dello scorso mese, oggi è uscita ufficialmente la patch di Valheim, affrontando questioni di bilanciamento e nuove funzionalità.

Inoltre, in questo nuovo aggiornamento menziona il problema della zappatura del terreno. In precedenza, sollevare un terreno con la zappa costava un mucchio di pietre, ora sarà diminuita la quantità di pietra necessaria per sollevare il terreno attraverso la zappatura.

Successivamente è stato aggiunto un nuovo sistema di modifica del terreno. Questo nuovo sistema è stato introdotto per rendere i tempi di caricamento “piu’ rapidi e fluidi” in generale, e gli sviluppatori affermano il ritardo di questo nuovo aggiornamento proprio a causa di questo problema di caricamenti.

Potete trovare l’elenco completo delle note sulla patch di Valheim sul sito ufficiale attraverso la pagina di Steam del gioco.