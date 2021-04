Annunciato Song of Horror: arriverà su PlayStation 4 e Xbox One

Raiser Games e Protocol Games sono assolutamente entusiasti di annunciare Song of Horror, gioco che arriverà su PlayStation 4 e Xbox One in un’unica versione il 28 maggio 2021. L’uscita del titolo permetterà ai giocatori di console di seguire lo stesso percorso degli utenti, affrontando un’emozionante storia paranormale in cui la minaccia di The Presence, un’entità oscura che reagisce al vostro modo di giocare, incombe per tutto il gioco.

Song of Horror vede i giocatori impegnati a indagare sulla misteriosa scomparsa del famoso ma ormai inafferrabile scrittore Sebastian P. Husher – un uomo che, insieme alla sua intera famiglia, è scomparso senza lasciare traccia. Prendendo uno qualsiasi dei 13 diversi personaggi, Song of Horror è un’avventura lovecraftiana in terza persona che rende omaggio ai classici capolavori del genere survival-horror.

co-fondatore dello studio Carlos Grupeli, ha dichiarato: