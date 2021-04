Valorant: bannato durante la stream per cheating

Dopo un importante aggiornamento, un evento abbastanza spiacevole è accaduto nel titolo Valorant. Radiant è il grado più alto nello spettro competitivo del titolo Riot. Raggiungere il livello massimo richiede indubbiamente una grande quantità di abilità e senso del gioco.

Tuttavia pare che un popolare Streamer del gioco abbia preso una via abbastanza pericolosa lungo il percorso per salire di grado. Il player “Solista”, che è stato classificato come 65esimo giocatore in classifica di Valorant nordamericano, è stato bannato durante il suo streaming poichè i fan hanno notato alcuni colpi abbastanza sospetti provenienti dal giocatore stesso.

Dopo essere stato bannato, Solista sembrava quasi che si aspettasse il ban ad un certo punto della sua partita. Eliminando il suo account di Twitch e cancellando il tracker.gg della sua carriera nel gioco.

Si consiglia ovviamente ai giocatori di Valorant di continuare a segnalare questi tipi di persone che usano programmi di terzi per raggiungere un obbiettivo, ed è probabile che ad un certo punto vengano banditi dal grandioso sistema anti-cheat di Riot.