LEGO Super Mario: annunciato la Starter Pack di Luigi

Oggi, il Gruppo LEGO ha annunciato che il preferito dei fan Luigi si unirà all’universo di LEGO Super Mario con la presentazione del nuovo play set Avventure di Luigi Starter Pack Il nuovo set permette ai bambini di fare squadra con LEGO Luigi, riconoscibile per l’iconica salopette e la maglietta verde, per nuove emozionanti avventure in mattoncini.

Avventure di Luigi Starter Pack, che include il tanto atteso personaggio interattivo LEGO Luigi, è l’ultima arrivata tra le numerose espansioni della linea LEGO Super Mario, risultato di una partnership unica con Nintendo, che ha introdotto un modo completamente nuovo di giocare con i mattoncini LEGO. Pur essendo stata creata a partire dai tradizionali mattoncini LEGO, l’esperienza di gioco è unica, in quanto i bambini possono costruire liberamente i livelli di gioco di Super Mario e dare vita ai loro personaggi Mario e Luigi in modo divertente e interattivo.

Disponibile in pre-order a partire da oggi, il nuovo Starter Pack amplia ulteriormente il divertente e interattivo universo LEGO Super Mario e fa conoscere ai più piccoli Luigi, fratello di Mario e suo inseparabile compagno in molte avventure. LEGO Luigi si riconosce per la sua affascinante personalità e la sua voce inconfondibile, ed è più alto di LEGO Mario di una piastrina LEGO, rimanendo così fedele al look e ai tratti iconici di Luigi.

Simile ad Avventure di Mario Starter Pack, questo nuovo set è un ulteriore punto d’ingresso al mondo di LEGO Super Mario ed è compatibile con lo Starter Pack di LEGO Mario, tutti i Pack di Espansione, i Pack Personaggi da collezione e i Power-Up Pack. Entrambi gli Starter Pack offrono ai fan modi quasi illimitati di espandere, ricostruire, personalizzare e creare le proprie sfide ricche di azione, in un’esperienza altamente interattiva con LEGO Mario o LEGO Luigi. Costruito con la stessa tecnologia di suo fratello, LEGO Luigi è dotato di un sensore che rileva i colori, uno schermo LCD per visualizzare le diverse reazioni al movimento e un altoparlante che riproduce suoni e musiche iconiche della serie di videogiochi Super Mario.

Con LEGO Luigi, i bambini dai 6 anni in su possono “portare ad un livello successivo” l’esperienza LEGO Super Mario. Spostando LEGO Luigi dal Tubo di Partenza al Palo della Meta, i giocatori possono guadagnare monete digitali nel livello di gioco reale, aiutando LEGO Luigi a completare la sfida della giostra rotante, interagendo con il nuovo Yoshi Rosa e sconfiggendo Boom Boom e un Bone Goomba. Avventure di Luigi Starter Pack (71387) include dei mattoncini marroni, che rappresentano il bioma della Torre e attiveranno un nuovo suono di LEGO Luigi, e un Blocco ? progettato per offrire emozionanti ricompense extra. La linea LEGO Super Mario offre un’esperienza di gioco unica, in cui i giocatori otterranno una risposta immediata al loro modo creativo di costruire e giocare.