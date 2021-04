The Nest – L’inganno, ecco il trailer

BIM Distribuzione ha diffuso in rete il trailer ufficiale di The Nest – L’inganno, il nuovo film di Sean Durkin che vede per protagonisti Jude Law e Carrie Coon. Potete ammirare il nuovo trailer comodamente in calce alla notizia.

Nel 1986 a Londra il settore finanziario è pronto a cambiare per sempre grazie agli effetti del Big Bang. Per Rory (Jude Law), ex broker sempre alla ricerca dell’affare e abituato a vivere al di sopra delle proprie possibilità, è un’occasione da non perdere. Rory convince la moglie Allison (Carrie Coon) e i figli Samantha e Benjamin a lasciare New York per trasferirsi a Londra in una sontuosa tenuta in campagna, dove anche Allison potrà finalmente provare a realizzare il suo sogno: costruire e gestire un maneggio. Una situazione apparentemente perfetta ma soggetta a cambiamenti che fanno venire a galla menzogne e scomode verità su Rory, su Allison, sulla loro relazione, su chi siamo davvero e cosa siamo disposti a fare e a sacrificare pur di raggiungere i nostri obiettivi…

The Nest – L’inganno sarà disponibile dal 14 maggio direttamente su Sky Primafila, Chili, Google Play, Rakuten TV, Infinity, Prime Video e Apple TV.