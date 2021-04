Gears 6 non sarà presente all’E3 2021, secondo Jeff Grubb

Diversi giocatori si stanno chiedendo tutt’ora quando uscirà Gears 6, dopo che il precedente capitolo è riuscito a conquistare critica e giocatori. Ebbene, secondo quanto svelato dal noto giornalista Jeff Grubb, siamo venuti a conoscenza di cosa potremo aspettarci perlomeno all’E3 2021 per quanto riguarda questo nuovo successore dell’opera videoludica, mai annunciato ufficialmente al momento da parte di The Coalition.

Secondo quanto annunciato da Jeff Grubb, egli ha affermato che non vedremo in alcun modo Gears 6 poiché Microsoft ha così tanti contenuti da presentare che il titolo non sarà presente all’evento losangelino. Insomma, da quanto si evince dalle parole del noto giornalista, Microsoft avrebbe delle sorprese in serbo per i giocatori, ma Gears 6 non verrà mostrato in alcun modo. Speriamo notizie perlomeno alla gamescom per quanto riguarda il progetto.