Le fate ignoranti: al via la produzione del serial Disney

Si arricchiscono le produzioni originali Disney+: iniziate le riprese della serie originale Star del cineasta Ferzan Ozpetek Le Fate Ignoranti e annunciate tre nuove produzioni britanniche.

Le Fate Ignoranti

Diffusa la foto del primo ciak della serie originale Star del cineasta Ferzan Ozpetek Le Fate Ignoranti, romantic drama tratto dall’omonimo film campione d’incassi e fenomeno culturale, che sarà disponibile prossimamente su Star all’interno di Disney+. La serie Le Fate Ignoranti (titolo internazionale The Ignorant Angels), composta da otto episodi, è scritta da Ferzan Ozpetek, Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini e prodotta da R&C Produzioni. Quattro degli otto episodi saranno diretti da Gianluca Mazzella, collaboratore di Ozpetek da oltre venti anni.

La serie vede tra i protagonisti Cristiana Capotondi (Antonia) ed Eduardo Scarpetta (Michele), insieme a Luca Argentero (Massimo), Carla Signoris (Veronica), Serra Yilmaz (Serra), Burak Deniz (Asaf), Paola Minaccioni (Luisella), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta), Edoardo Purgatori (Riccardo) e Filippo Scicchitano (Luciano). Il cast include anche Lilith Primavera (Mara), Edoardo Siravo (Valter), Samuel Garofalo (Sandro), Maria Teresa Baluyot (Nora), oltre a Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi nel ruolo delle Tre Marie.

Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente d’auto, la donna scopre che suo marito aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un’amicizia inaspettata e commovente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici.

Nuove produzioni originali scripted del Regno Unito

The Walt Disney Company EMEA ha annunciato la sua prima lista di produzioni originali scripted del Regno Unito per Disney+, che vedono la collaborazione di creatori e produttori eccellenti, come parte dell’impegno dell’azienda a ideare, sviluppare e realizzare produzioni originali in Europa.

Sono state confermate tre produzioni britanniche per Disney+: una targata Disney e due Star Original che arricchiranno Disney+ con una varietà di nuove storie e voci emozionanti, accanto ai brand iconici di intrattenimento che gli abbonati conoscono e amano. Queste produzioni, che abbracciano un’ampia gamma di generi, includono un’avventura di cappa e spada per famiglie, un elettrizzante drama su una rapina e un’innovativa serie comedy.

Su Disney+ saranno lanciate le serie della scrittrice, vincitrice del premio BAFTA, Sally Wainwright, insieme ai produttori, vincitori del premio BAFTA, Sally Woodward Gentle (Sid Gentle Films), Faith Penhale (Lookout Point) e Stephen Garrett (Character 7). La sceneggiatrice esordiente Emma Moran porta sul servizio un’innovativa commedia Star Original.

Queste ultime produzioni fanno seguito al precedente annuncio di questa settimana del primo titolo unscripted del Regno Unito, Save Our Squad. La serie factual entertainment vede l’icona sportiva David Beckham tornare alle sue radici per fare da mentore a una giovane squadra dilettantistica in difficoltà. Questi nuovi progetti fanno salire a un totale di 14 le produzioni europee Disney+, come parte dell’obiettivo dell’azienda di realizzare 50 produzioni in Europa entro il 2024. Johanna Devereaux, Director of Scripted, sarà la produttrice esecutiva per Disney.

Liam Keelan, Vice President Original Content, ha dichiarato:”Questi tre titoli eccezionali rispecchiano esattamente dove vogliamo posizionarci con la nostra strategia di commissioning per Disney e Star, con progetti ambiziosi, originali e che coinvolgono i migliori talenti. Questo è solo l’inizio di un progetto volto a portare le migliori idee e i migliori storyteller sulla piattaforma, attirando il pubblico del Regno Unito e di tutto il mondo”.

Johanna Devereaux, Director of Scripted, ha aggiunto: “È un piacere e un privilegio lavorare con questi scrittori e produttori eccezionali. The Walt Disney Company è profondamente impegnata a sostenere la narrazione diversificata e ambiziosa di creatori rinomati e voci nuove, e siamo entusiasti di dare il benvenuto su Disney+ a Sally, J, Emma e ai loro eccezionali team di produzione“.

Le produzioni originali del Regno Unito sono:

The Ballad of Renegade Nell, una serie di avventure di cappa e spada targata Disney e ambientata nel XVIII secolo, firmata dalla scrittrice pluripremiata ai BAFTA Sally Wainwright (Gentleman Jack, Happy Valley) e prodotta da Lookout Point (Gentleman Jack, Il ragazzo giusto). Incastrata per omicidio, Nell Jackson è costretta a una vita di brigantaggio, insieme alle sue due sorelle Roxanne e George. Aiutata da Billy Blind, un giovane spirito coraggioso, Nell si rende conto che il destino l’ha messa dalla parte sbagliata della legge per un motivo, un motivo molto più grande di quello che avrebbe mai potuto immaginare, un motivo che arriva fino alla Regina Anna e alla lotta per il potere che imperversa sui campi di battaglia d’Europa. Prodotta da Sally Wainwright, Faith Penhale e Will Johnston di Lookout Point di BBC Studios, sarà una brillante e sorprendente avventura da uno dei più acclamati creatori di serie del Regno Unito.

La produzione Star Original, Culprits, è una serie dark e ironica su una rapina firmata dall’acclamato regista J Blakeson (I Care A Lot, La scomparsa di Alice Creed). Culprits segue ciò che accade dopo una rapina, quando i membri della banda prendono strade diverse, ma diventano uno per uno il bersaglio di un killer. Un thriller intelligente creato e diretto da J Blakeson, che vede Stephen Garrett (The Undoing – Le verità non dette; The Night Manager) come executive producer e Morenike Williams (Killing Eve) nel ruolo di produttrice. Culprits è una produzione Character 7.

Extraordinary, una serie comedy Star Original del nuovo talento Emma Moran, segue Jen, una giovane donna che vive in un mondo dove tutti hanno un superpotere… tranne lei. Dalla casa di produzione Sid Gentle Films, vincitrice dei premi BAFTA, Golden Globe, Emmy e Peabody, questa è una comedy fresca e innovativa sull’essere giovani e sul trovare il proprio posto in un mondo confuso, quando tutto ciò a cui puoi aspirare è essere “ordinario”.Extraordinary è una celebrazione dell’anti-supereroe che incoraggia le persone ad accettare sé stesse. Sally Woodward Gentle, Lee Morris (Killing Eve) e Charles Dawson sono gli executive producer di Extraordinary, creata da Moran, uno scrittore esordiente con una voce assolutamente distintiva.

Le produzioni del Regno Unito si basano sui dieci progetti europei precedentemente annunciati nel febbraio 2021 e sulla lista globale confermata all’evento Disney Investor Day nel dicembre 2020.