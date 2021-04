Resident Evil ReVerse: l’open beta torna il 21 aprile

Da domani 21 aprile torna una nuova open beta di Resident Evil ReVerse, componente multiplayer che sarà disponibile acquistando Village, di cui vi abbiamo parlato anche nel nostro provato. Dopo la fase del 14-16 aprile, arriva quindi per la terza volta.

Capcom ha infatti confermato su Twitter che un ulteriore periodo beta del gioco arriverà sarà disponibile da domani 21 aprile quando qui in Italia saranno le 8 del mattino, e fino al 22 aprile, sempre alle 8 di mattina.

A differenza della precedente beta, tutti i giocatori che la scaricheranno dallo store potranno giocarci, potendo accederci però avendo un Capcom ID. Sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

【The 3rd Beta Test (Conditions for Participation)】

1. Have a CAPCOM ID.

2. Own supported hardware.

※CAPCOM ID is the common account management service. Registration and use is available to everyone for free.https://t.co/gJ1jovnz68#REVERSE

