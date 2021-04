Minari arriva in Italia questo 26 aprile

Academy Two svela che Minari di Lee Isaac Chung uscirà in sala dal primo giorno di riapertura dei cinema, il 26 aprile.

Prodotto dalla Plan B di Brad Pitt, il film candidato all’Oscar in tutte le categorie più importanti, film, regia, sceneggiatura, Miglior attore protagonista, Migliore attrice non protagonista e per la colonna sonora, ha già vinto il Golden Globe come Miglior film in lingua straniera, il Gran Premio della giuria e il Premio del pubblico al Sundance, e la diva del cinema coreano Yuh-Jung Youn ha conquistato ai Bafta, il Premio come miglior attrice non protagonista.

Successivamente, il 5 maggio, la pellicola sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now TV.

Minari è il quarto lungometraggio scritto e diretto da Chung ma è anche quello che il regista ha sempre desiderato realizzare: una riflessione intima e personale sull’incontro di due mondi. Figlio di immigranti dalla Corea del Sud, cresciuto in Arkansas, Chung ha cominciato a mettere a fuoco l’idea del film spinto dal desiderio di raccontare alla sua bambina le sue origini, quali sacrifici avevano dovuto fare i suoi genitori per arrivare in America e che cosa significasse per lui la famiglia.

SINOSSI

Tutto ha inizio quando Jacob, da poco arrivato dalla Corea, trascina la sua famiglia dalla California all’Arkansas, deciso a ritagliarsi la dura indipendenza di una vita da agricoltore, negli Stati Uniti degli anni ’80. Sebbene Jacob veda l’Arkansas come una terra ricca di opportunità, il resto della sua famiglia è sconvolto da questo imprevisto trasferimento in un fazzoletto di terra nell’isolata regione dell’Ozark. Ma saranno due membri della famiglia, il più giovane David di sette anni e la più anziana, Soonja, la nonna furba e dispettosa appena giunta dalla Corea, ad aprire la strada verso il loro futuro.