Spiritfarer: disponibile il nuovo aggiornamento, Lily

Da oggi 20 aprile è disponibile un nuovo aggiornamento, gratuito, per Spiritfarer, gestionale in cui si gioca nei panni di Stella, traghettatrice dei defunti. Il gioco, sviluppato e pubblicato da Thunder Lotus Games si aggiorna con un nuovo spirito, Lily (che da il nome all’update) nuovi contenuti e miglioramenti di gioco. Potete vedere tutto nella patch note ufficiale.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto. Questo il testo che accompagna il filmato:

In questa piccola ma importante aggiunta al gioco, i ricordi di Stella iniziano a sbocciare come fiori meravigliosi sulla sua barca. Questi fiori ospitano farfalle che si appollaiano per formare Lily, lo Spirito Farfalla! Il nuovo amico spirituale di Stella si rivela essere una sua figura importante passato; Lily aiuterà il nostro eroe a ottenere una prospettiva sulla sua vita mentre si avvicina alla toccante conclusione del suo viaggio…

L’aggiornamento è disponibile su PC (Steam, Gog, Epic Games), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Come scritto sempre nel sito ufficiale, Lily è la sorella minore di Stella. È presente per essere la luce guida concedendo la possibilità di navigare di notte e offrendo una finestra dolce e personale su diverse scene della vita di Stella. Apparirà solo verso la fine del gioco, quindi potrebbe passare un po’ di tempo prima che possa essere incontrata di persona.

Ricordiamo infine che Spiritfarer era stato nominato tra i Game for impact degli scorsi Game Awards.