Max Payne 3 e L.A Noire: DLC gratis per i giocatori PC

Max Payne 3 e L.A. Noire si aggiornato su PC. In realtà l’update non scoinvolge assolutamente le modalità di gioco dei due titoli né aggiunge novità in termini di contenuti, ma fa un enorme regalo a tutti i giocatori che hanno voluto o potuto acquistare i contenuti aggiuntivi.

Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, infatti, Rockstar Games ha deciso di regalare i DLC di Max Payne 3 e L.A. Noire. Si tratta di una iniziativa decisamente notevole, già replicata in passato quando Grand Theft Auto IV ricevette lo stesso, identico trattamento circa un anno fa: in quel caso lo sviluppatore e publisher rimosse il gioco da Steam, salvo poi ripubblicarlo senza il servizio Games for Windows Live e con GTA: Episodes from Liberty City incluso nel peccato.

Attenzione però: oltre a regalare i DLC gratuitamente, Rockstar ha deciso di interrompere anche il supporto ai sistemi 32 bit. Si tratta di una scelta decisamente ovviamente, visto che oramai la maggior parte dei sistemi utilizza Windows 10 di ultima generazione, ovvero a 64 bit.

Un ultimo appunto: prima di gettarvi ad acquistare le nuove versioni dei titoli, tenete a mente che L.A. Noire’s VR Case Files non viene regalata direttamente da Rockstar. Resta dunque un DLC a pagamento. Per il resto potete andare su Steam e scaricare i pacchetti completi di entrambi i giochi.