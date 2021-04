Xbox Game Pass: tutti i nuovi giochi in arrivo

Nel corso della giornata odierna, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass. Si tratta della seconda ondata di aprile (la prima ve l’avevamo riportata in questa notizia) e come da tradizione delle nuove aggiunte alcuni sono disponibili solo per determinate piattaforme.

Come è possibile capire dal tweet lanciato nel pomeriggio da parte di Microsoft, Xbox Game Pass si arricchirà di nuovi giochi tra cui MLB The Show 21 e Destroy All Humans!. Andiamo a scoprirli nel dettaglio:

MLB The Show 21 (Cloud e Console) – Disponibile ora

Phogs! (PC) [email protected] – disponibile dal 22 aprile

Second Extinction (Game Preview) (Cloud, Console e PC) [email protected] – disponibile dal

28 aprile

Destroy All Humans! (Cloud, Console e PC) – disponibile dal 29 aprile

Fable III (Cloud) – disponibile dal 30 aprile

Fable Anniversary (Cloud) – disponibile dal 30 aprile

Per altri che entrano, altri giochi che invece stanno per andarsene. Di seguito la lista dei titoli che abbandoneranno il servizio il 30 aprile:

Endless Legend (PC)

For the King (Cloud, Console e PC)

Fractured Minds (Cloud e Console)

Levelhead (Cloud, Console e PC)

Moving Out (Cloud, Console e PC)

Thumper (PC)

Soddisfatti di queste new entry?