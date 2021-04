Captain Tsubasa Rise of New Champions: trailer del DLC 3 e capitolo sui fratelli Tachibana

Bandai Namco ha da poco pubblicato un trailer che mostra i tre giocatori che arriveranno il 22 aprile nel terzo DLC di Captain Tsubasa Rise of New Champions: si tratta dell’attaccante brasiliano Pepe, del portiere giapponese Taichi Nakanishi e del centrocampista cinese Xiao Junguang.

Da domani 21 aprile arriverà anche il nuovo episodio della modalità New Hero: Hanawa Route, con la squadra dei gemelli Tachibana. Qui sotto potete vedere il filmato.

Qui sotto i dettagli, tramite la pagina ufficiale Bandai Namco:

Sta per arrivare il percorso Hanawa! Diventate dei veri campioni e puntate al dominio totale del torneo!

Vi unirete alla Hanawa come studenti del primo anno , e dovrete sfidare fortissimi rivali accanto ai gemelli Tachibana e agli altri membri della squadra nella New Hero League!

, e dovrete sfidare fortissimi rivali accanto ai gemelli Tachibana e agli altri membri della squadra nella New Hero League! Esibitevi in acrobazie insieme a due veri esperti del gioco aereo: Kazuo Tachibana : il gemello più giovane, nonché capitano della Hanawa. Le sue combinazioni con Masao hanno dell’incredibile. Masao Tachibana : il gemello più grande. Le sue abilità sono alla pari con quelle di Kazuo, ma a volte mostra il suo carattere da fratello maggiore.

Date un’occhiata a queste nuove abilità: Uno Skylab a tutta potenza! Cosa sarà mai questa nuova tecnica aerea? Diventerete una componente fondamentale dell’Uragano Skylab e svilupperete nuove capacità! Comando affinità – Piano dei Tachibana : quando selezionate un giocatore, apparirà un personaggio identico con cui potrai comunicare il doppio del normale!



Inoltre, come vi avevamo fatto sapere, grazie a una collaborazione tra Captain Tsubasa Rise of New Champions e la Ligue 1 francese i giocatori avranno accesso a bonus esclusivi e a un incontro evento speciale. Ecco i dettagli:

Evento Ligue 1 Uber Eats: una collaborazione che vi permette di conquistare bonus d’accesso speciali e partecipare a sfide online.

Durante il periodo dell’evento potete ottenere in modo casuale le uniformi da casa delle squadre della Ligue 1 da usare nel gioco.

Parteciperanno in tutto 17 squadre! Gruppo A: LOSC, BORDEAUX, FC NANTES, ANGERS SCO, BREST, DIJON FCO, AS MONACO, OGC NICE, FC METZ Gruppo B: MONTPELLIER, STRASBOURG, NÎMES, RENNES, ASSE, RC LENS, REIMS, FC LORIENT