Wing of Darkness è ora in fase gold

Esattamente due mesi fa, vi abbiamo dato notizie riguardanti lo sparatutto ad alta velocità targato Production Exabilities, Wing of Darkness. Lo sviluppo, annuncia il team di sviluppo, è in ottimo stato, tanto da far entrare il suddetto titolo in fase gold.

Come ben saprete, entrare in fase gold per un titolo, vuol dire essere ormai pronto al lancio. Lancio che, ricordiamo, avverrà il 3 giugno in contemporanea mondiale, divenendo così disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Una versione fisica è sì prevista, ma solo per il Giappone e per il continente asiatico. Sappiate, comunque, che Wing of Darkness supporterà una moltitudine di lingue, tra cui la lingua italiana per il testo. Vi lasciamo alla descrizione del titolo, seguita da un video del gioco. Cosa ne pensate? Lo attendente? Fatecelo sapere nei commenti!

Questo sparatutto verticale ad alta velocità presenta giovani protagoniste che, grazie all’ausiliio delle loro ali, potranno combattere la minaccia “Blanka”, misteriose entità volanti che, un giorno, sono apparse improvvisamente.