Days Gone 2: la petizione supera le 50.000 firme

Su Days Gone 2 oramai si sono espressi praticamente tutti. Dagli analisti finanziari fino a ex membri del team di sviluppo, appare chiaro che il titolo di Sony Bend si sia circondato di una nutrita schiera di fan che esprimono solidarietà alle avventure di Deacon. Purtroppo per ora il sequel non si farà ma la petizione lanciata negli scorsi giorni ha saputo mettere in risalto il calore del pubblico verso l’IP originale lanciata nel 2018 su PlayStation 4 e in dirittura d’arrivo su PC via Steam ed Epic Games Store.

Come riportato online, infatti, la petizione lanciata quando si è saputo dello stop al sequel di Days Gone ha raggiunto (e superato) le 50.000 firme. Un traguardo sicuramente incredibile, che dimostra come in realtà il pubblico stia richiedendo a gran voce a Sony di tornare sui suoi passi. Forse non funzionerà mai ma allo stato attuale questa petizione dimostra anche che il pubblico forse non sta apprezzando le ultime manovre del colosso giapponese.

Se volete firmare anche voi la petizione potete trovarla a questo indirizzo.