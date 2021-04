Super Nintendo World potrebbe chiudere dopo un mese

La pandemia da coronavirus colpisce nuovamente Super Nintendo World. Il parco divertimenti della casa di Kyoto rischia infatti di subire un’altra battuta d’arresto piuttosto importante, almeno per quanto riguarda l’ingresso dei visitatori. Come riportato online il parco a tema rischia di chiudere a causa delle norme stringenti del governo giapponese.

Le regole attualmente predisporrebbero la chiusura di luoghi dove il rischio di contagio è stato dichiarato alto. Tra questi ovviamente è presente Super Nintendo World, ospitato all’interno degli Universal Studios Japan. La chiusura sarebbe dunque un atto forzato e non sarebbe la prima, considerato che la casa di Kyoto ha dovuto aspettare per l’inaugurazione, slittata proprio a causa della pandemia. La prefettura di Osaka, tra l’altro, sarebbe vicina anche allo Stato di Emergenza ma al momento non sono state prese decisioni in merito.

Si prospetta dunque un periodo non proprio facile per la casa di Kyoto, che dovrà dunque aspettare ancora un po’ di prima di vedere a pieno regime il suo parco divertimenti. Quello all’interno degli Universal Studios Japan è infatti un progetto ambizioso, che si è andato a creare anche in virtù delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (ora previste per quest’anno). Chissà quando sarà possibile entrare senza problemi e visitare tutte le attrazioni a tema Mario e Luigi.