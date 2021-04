Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster: disponibile un nuovo trailer con tutte le fazioni

L’acclamato studio Atlus ha pubblicato un nuovo trailer per l’attesissima remaster di uno dei titoli di punta del team, Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster. Il suddetto video mostra le diverse fazioni all’interno del mondo di gioco e le varie scelte che il giocatore potrà compiere.

Yosuga per Forza e Potere; Musubi per l’Isolamento; Shijima per l’Equilibrio. In base a chi sceglieremo, i restanti diverranno nostri nemici. La storia si concentra su una Tokyo post-apocalittica. Il protagonista, noto nella forma di Demi-Fiend, combatterà tutti i tipi di nemici e, in base alle sue azioni, influenzerà la futura vittoria delle divinità o dei demoni che la contendono.

Tra le novità della remaster, troviamo la possibilità di poter salvare in ogni dove e le voci disponibili al doppiaggio saranno sia inglesi che giapponesi. Ovviamente, sono anche incluse tutte le patch precedenti. Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster sarà disponibile il 25maggioperPS4, PC e Nintendo Switch. Intanto, qui potrete dare un’occhiata al nostro provato! Fateci sapere cosa ne pensate.

Risveglia il demone che è in te nella versione aggiornata del rinomato classico ATLUS, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster.

Quando avviene la Concezione, un’apocalisse eterea, una giornata come tante altre a Tokyo si trasforma in un disastro. Ciò che resta del mondo viene inghiottito dal caos, mentre la città viene devastata dalla rivolta dei demoni. Coinvolto in una guerra tra dei e demoni, le tue scelte possono garantire la vita, la rinascita o la morte, decidendo chi trionferà.