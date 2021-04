Nioh 2 The Complete Edition: ennesima nuova patch per la versione PC

Team Ninja, il talentuoso team dietro la serie Nioh, ha pubblicato in queste ore un nuovo update per la versione PC di Nioh 2 The Complete Edition. Solo poco tempo fa, la stessa versione del gioco ha visto arrivare una patch risolutiva dopo il grosso update 1.27. Giungiamo ora alla versione 1.27.2 e, dunque, vediamo cosa cambia.

Fortunatamente, nessun problema è arrivato con quella che era la versione 1.27.1 e, a quanto pare, questo aggiornamento arriva per risolvere alcuni pivvoli (ma tediosi) problemi per i giocatori amanti di mouse e tastiera. La suddetta patch ha aggiunto l’opzione per una maggior precisione del rebind dei tasti, ricalibrando inoltre la misura e la posizione di alcune icone chiave.

Sebbene i cambiamenti descritti poco sopra siano effettivamente i più rilevanti, su Steam potete trovare l’intera lista proveniente direttamente dalle patch notes pubblicate dal team di sviluppo. Per riassumere, comunque, troviamo fix ad alcuni crash casuali, risolto un bug relativo all’illuminazione della Modalità Foto e altre piccolezze. Nioh 2 The Complete Edition è attualmente disponibile su PC, PS4 e PS5.