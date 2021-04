Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster: framerate bloccato a 30 FPS su PS4 e PC

Diversi sono i provati (tra cui anche il nostro, appena pubblicato qui) della remaster di uno dei titoli nipponici più iconici dell’era PS2 da parte di ATLUS , Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster e, al momento, possiamo sicuramente affermare di saperne qualcosina di più rispetto a qualche giorno fa.

Purtroppo però, a quanto pare, le versioni PC e PlayStation 4 del JRPG sono attualmente bloccate ad un framerate di 30 FPS. Per quanto concerne la versione console, si parla di una versione PS4 che girava su PS5 in retrocompatibilità.

Tramite Twitter, Josh Torres di RPG Site ha poi rilevato la questione legata alla piattaforma PC, anch’essa bloccata a 30 FPS. Avete la prova in calce alla notizia, dove potete vedere nell’angolo in alto a sinistra il contatore degli FPS di Steam. A voler vedere il lato positivo, la versione PS4 pare avere una miglior stabilità del tutto quando fatta girare sulla next-gen.

Rimarrà sicuramente da analizzare la versione PC in futuro, la quale potrebbe vedersi arrivare qualche mod per sbloccare il framerate. Intanto, date un’occhiata all’ultimo video pubblicato da ATLUS, mentre noi di GamesVillage vi ricordiamo che Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster sarà disponibile per PC, Nintendo Switch e PS4 a partire dal 25 maggio.

I've touched a bit of Shin Megami Tensei: Nocturne's upcoming PC port on Steam. Sad to report that it is indeed capped at 30fps. I've taken a small slice of gameplay footage at the very beginning of the game with a Steam FPS counter at the top left (sorry that it's super small). pic.twitter.com/FRGrMJoF89

— HDKirin (@HD_Kirin) April 20, 2021