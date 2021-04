Crusader Kings 3: il prossimo DLC sarà svelato a breve

Nel corso della prossima PDXCon (la convention virtuale di Paradox) ci saranno novità anche per Crusader Kings 3. Il popolare strategico di casa Paradox, infatti, non ha ancora finito di aggiornarsi e dopo il DLC del mese scorso, di cui vi avevamo parlato a questo indirizzo, il team di sviluppo ha ulteriori novità in merito per quanto riguarda il supporto.

Ad annunciare le novità in dirittura d’arrivo ci ha pensato il dev diary di Crusader Kings 3. Pur mantenendo lo stretto riserbo su ciò che verrà annunciato, il team ha svelato che il primo grande contenuto aggiuntivo sarà annunciato proprio durante la convention. Non ci resta dunque che attendere per scoprire di cosa si sta parlando e soprattutto di cosa ha in serbo per noi Paradox.

Nonostante l’assenza di ulteriori informazioni, infine, il team di sviluppo ha annunciato di essere al lavoro anche su un nuova patch, la più grande fino ad oggi. Chiamata con il codice Azure verrà pubblicata nel corso dell’estate e si preoccuperà di sistemare i contenuti del gioco base, oltre che un rework di una interfaccia specifica e altre piccole correzioni di minor impatto ma comunque essenziali.

La PDXCon si terrà esclusivamente in diretta streaming dal 21 al 23 maggio. Siete pronti a scoprire tutte le novità che verranno annunciate?