AMD Radeon Adrenalin: update!

– Il software AMD Radeon Adrenalin 21.4.1 offre opzioni di installazione personalizzabili, funzionalità di registrazione e streaming migliorate, supporto PlayReady AV1 e nuove funzionalità di stabilità –

– AMD Link ora consente giochi remoti ad alte prestazioni su PC Windows oltre a telefoni, tablet e TV; la nuova funzionalità AMD Link Game consente a un altro utente Radeon di connettersi in remoto per giocare a giochi supportati multiplayer locale –

AMD ha annunciato oggi AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1, la prossima edizione della sua suite software per la grafica AMD Radeon, che offre a giocatori, creatori e appassionati un’incredibile fedeltà visiva , giochi ultra reattivi e funzionalità avanzate per sbloccare il pieno potenziale della loro esperienza di gioco AMD.

Sviluppata pensando ai giocatori, l’ultima versione del software AMD Radeon introduce nuove potenti funzionalità e capacità per offrire un’esperienza di gioco completa e coinvolgente. È dotato di AMD Link1 per Windows, che consente agli utenti di connettersi al proprio PC da gioco da un altro PC Windows, nonché da un telefono, tablet o TV, per giocare praticamente da qualsiasi luogo. Fornisce inoltre un’interfaccia utente aggiornata con una serie di miglioramenti all’usabilità richiesti dai giocatori Radeon, comprese opzioni di installazione personalizzate e strumenti di registrazione e streaming semplificati in modo che gli utenti possano facilmente catturare e condividere i loro momenti di gioco memorabili.

“Fornire un hardware potente è solo metà dell’equazione per offrire le straordinarie esperienze AAA, eSport e multiplayer di livello mondiale che i giocatori si aspettano”, ha affermato Frank Azor, chief architect di Gaming Solutions presso AMD. “Con la nuova versione del software AMD Radeon, il nostro obiettivo era consentire ai giocatori di sbloccare il pieno potenziale dei loro sistemi di gioco AMD, consentendo loro di immergersi completamente in mondi meravigliosi e iperrealistici, condividere facilmente le loro ultime battaglie e vittorie, trovare nuovi modi per giocare con gli amici e personalizzare la loro esperienza di gioco come meglio credono “.



Gioco reattivo, immagini vivide e un’esperienza completa

Il software AMD Radeon è il gateway per sbloccare il pieno potenziale dell’esperienza di gioco AMD, progettato per offrire giochi reattivi, immagini vivide e un’esperienza completa per i giocatori. Le funzionalità esistenti come AMD FreeSync, AMD Radeon Anti-Lag e AMD Radeon Boost offrono un framerate ultra elevato, giochi a bassa latenza, mentre funzionalità come AMD Radeon Image Sharpening e gli strumenti di sviluppo AMD FidelityFX consentono giochi incredibilmente coinvolgenti e visivamente sbalorditivi.

Basandosi su questa base, AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1 fornisce diverse funzionalità nuove e aggiornate, tra cui:

· AMD Link, Un’applicazione gratuita per collegare un PC da gioco con un tablet, telefono o TV – e ora un altro PC basato su Windows – permette agli utenti di trasformare qualsiasi schermo in un potente videogioco da qualsiasi luogo. La nuova funzionalità AMD Link Game consente agli utenti di invitare un amico a connettersi al proprio PC da un altro sistema AMD Radeon per giocare a giochi che supportano il multiplayer locale o la modalità schermo diviso. AMD Link offre anche 144 FPS, opzioni di streaming con larghezza di banda maggiore, supporto per audio surround 5.1 e latenza di streaming ridotta fino al 60% in CS: GO3.

· Interfaccia utente semplificata: in base al feedback della comunità, l’ultima versione del software fornisce diverse opzioni di installazione personalizzabili. I giocatori possono scegliere di eseguire un’installazione completa o un’installazione minima con un’interfaccia utente semplificata o un’installazione di soli driver di dimensioni ridotte. Ulteriori aggiornamenti includono una barra di ricerca migliorata, la disponibilità di statistiche di gioco aggiuntive nella scheda giochi e altro ancora.

· Metriche e ottimizzazione delle prestazioni estese: gli utenti possono ora visualizzare sia la grafica Radeon che le metriche sulle prestazioni del processore Ryzen da un’unica posizione, inclusi utilizzo della CPU, velocità di clock, temperatura, voltaggio, consumo energetico e velocità della ventola, consentendo loro di ottimizzare meglio le prestazioni del sistema ed efficienza energetica.

· Registrazione e streaming migliorati: integrando tutte le impostazioni di registrazione e streaming in un’unica scheda, la nuova versione del software AMD Radeon offre miglioramenti dell’usabilità dell’editor di scene, funzionalità di ordinamento e tagging migliorate e una nuova procedura guidata per facilitare l’inizio degli utenti entry-level streaming.

· Correzione della carenza di colore – Le impostazioni personalizzabili consentono agli utenti con le tre principali condizioni di carenza di visione dei colori – protanopia, deuteranopia e tritanopia – di sperimentare i giochi con dettagli più vividi senza alcun impatto sulle prestazioni previsto.

· Supporto Microsoft PlayReady AV14,5 – Il supporto per la decodifica hardware PlayReady AV1 open source e esente da royalty per le schede grafiche AMD Radeon RX 6000 Series garantisce contenuti protetti di alta qualità.

· AMD Crash Defender4 – Una nuova funzione di stabilità per garantire che i sistemi “rimangano in vita”, preservino i dati e si ripristinino completamente da potenziali blocchi o arresti anomali in determinati scenari. Abbinato allo strumento di segnalazione dei bug di AMD, il software Radeon può fornire un quadro più completo dei problemi inviati dagli utenti per una risoluzione più rapida da parte dei team di supporto AMD.

Disponibilità

Il software AMD Radeon Adrenalin 21.4.1 può essere scaricato oggi dalla pagina Driver e supporto AMD.