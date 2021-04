Hp da un taglio alle emissioni di gas

HP si è impegnata a ridurre le sue emissioni di gas serra ancora in crescita nella metà di questo decennio, rispetto ai livelli del 2019. Prevede di raggiungere le emissioni “zero netto” entro il 2040, il che significa che non rilascerà più inquinamento climatico di quello che può assorbire dall’atmosfera.

Questi obiettivi sono in linea con ciò che gli scienziati hanno scoperto essere necessario a livello globale per evitare i peggiori effetti del cambiamento climatico. Segue anche gli impegni sul clima presi di recente da Apple e Dell. Apple ha una scadenza più rapida per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2030. Dell si è impegnata nel 2019 a ridurre l’inquinamento causato dal riscaldamento del pianeta dalle sue operazioni e dal consumo di elettricità nella metà di questo decennio.

L’IMPRONTA DI CARBONIO COMPLESSIVA DELL’AZIENDA È CRESCIUTA DEL 5% NEL 2019



Il piano di HP per ridurre le emissioni è in tempi più brevi rispetto a quello di Dell. Dell prevede di raggiungere le emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050, dieci anni dopo rispetto a HP. E a differenza di Dell, HP si è anche impegnata a dimezzare le emissioni di cui è indirettamente responsabile in questo decennio. Ciò include l’inquinamento causato dalle catene di approvvigionamento e dall’uso dei suoi prodotti.

I sostenitori dell’ambiente stanno spingendo le aziende a fare i conti con le emissioni indirette perché in genere rappresentano la quota maggiore dell’impronta di carbonio complessiva di un’azienda. Questo è il caso di HP, il cui inquinamento in quest’area è cresciuto negli ultimi anni anche se le sue altre emissioni sono diminuite. Con la crescita del business, l’impronta di carbonio complessiva dell’azienda è cresciuta del 5% nel 2019 rispetto all’anno precedente.

HP DICE CHE SPINGERÀ I FORNITORI A EFFETTUARE RIDUZIONI SIMILI DELL’INQUINAMENTO DI CO2

HP prevede di concentrarsi sull’utilizzo di più energia rinnovabile rendendo i suoi prodotti più efficienti dal punto di vista energetico. Dice anche che si rivolgerà a veicoli elettrici e combustibili alternativi per spedire prodotti e spingerà i suoi fornitori a ridurre in modo simile l’inquinamento da CO2.

Oltre ad affrontare il cambiamento climatico, HP ha anche annunciato iniziative per proteggere le foreste e ridurre i rifiuti. Entro la fine del decennio, si afferma che il 75% del suo contenuto totale annuo di prodotti e imballaggi sarà realizzato con materiali riciclati, riutilizzati o rinnovabili. L’anno scorso, l’azienda ha raggiunto l’obiettivo di approvvigionare il 99% dei materiali per i suoi prodotti di carta da fonti riciclate o foreste gestite in modo responsabile. Ora vuole compensare la deforestazione causata da altre società aumentando i suoi investimenti nel ripristino delle foreste.